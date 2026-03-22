Sucesos

Vehículo se estrella contra columna frente al aeropuerto Juan Santamaría, un hombre falleció en el lugar

Bomberos y socorristas de la Cruz Roja atendieron la escena del accidente

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Accidente frente al aeropuerto Juan Santamaría
La parte frontal del carro quedó completamente destrozada. (Cruz Roja/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
accidenteaeropuerto Juan Santamaríaaccidente de tránsito
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.