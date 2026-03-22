Vehículo se estrella contra columna frente al aeropuerto Juan Santamaría, un hombre falleció en el lugar

Un vehículo liviano se estrelló contra una de las columnas del puente ubicado frente al aeropuerto Juan Santamaría, sobre la ruta 1, en Alajuela. El impacto frontal provocó que el conductor del carro, un hombre aún sin identificar, quedara prensado entre las latas y falleciera en el lugar.

El accidente ocurrió pasadas las 7 p. m. de este sábado y la Cruz Roja Costarricense respondió al sitio para abordar a la víctima, que de acuerdo con la entidad, tendría aproximadamente 30 años. Los socorristas requirieron equipo de rescate vehicular del Cuerpo de Bomberos para liberar al sujeto y fue entonces cuando corroboraron que estaba sin vida.

El Organismo de Investigación Judicial quedó a cargo de la escena para iniciar la investigación que esclarecerá el motivo del accidente.