Vehículo daña barrera divisoria y fractura poste de alumbrado en San Sebastián

El choque de un vehículo contra la barrera divisoria y un poste de alumbrado público se registró la noche de este martes en la carretera de Circunvalación en San Sebastián, San José.

El accidente ocurrió a unos 400 metros de la rotonda de San Sebastián en dirección al parque de La Paz.

El impacto provocó daños estructurales en la barrera y la fractura del poste, lo que mantuvo dos carriles colapsados en el sector.

Una persona fue valorada por los cuerpos de emergencia, pero rechazó ser trasladada a un centro médico. El accidente lo atendió una unidad extintora, una unidad paramédica y dos motos de primera respuesta.