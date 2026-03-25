Sucesos

Vehículo daña barrera divisoria y fractura poste de alumbrado en San Sebastián

Una persona fue valorada por los cuerpos de emergencia, pero rechazó ser trasladada a un centro médico

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Por Sebastián Sánchez
Choque en San Sebastián fractura poste del alumbrado y barrera divisoria.
Choque en San Sebastián fractura poste del alumbrado y barrera divisoria. (Bomberos/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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