Hombre aparece asesinado a balazos a orilla de carretera en Cartago

Un vecino de Tucurrique, de apellido Vega y de 54 años, fue encontrado sin vida la tarde de este martes a la orilla de una carretera camino a El Congo, en el cantón de Jiménez, provincia de Cartago.

Según informes iniciales, el hombre presentaba al menos dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el pecho. Las autoridades investigan si el ataque ocurrió en el mismo sitio donde fue localizado o si el cuerpo fue abandonado allí tras ser asesinado en otro punto.

Vecinos indicaron que el fallecido era una persona muy conocida en la comunidad de Tucurrique, distrito de Jiménez. De momento, no se han brindado detalles sobre posibles sospechosos ni sobre el posible móvil del homicidio.

Este caso sería el homicidio número 24 registrado en la provincia de Cartago en lo que va del año. Se maneja la hipótesis de que el crimen responde un ajuste de cuentas, sin que esto haya sido confirmado.

Fuerza Pública custodia la escena a la espera del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que deberá realizar el levantamiento del cuerpo para remitirlo a la Morge Judicial.