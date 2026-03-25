Sucesos

Hombre aparece asesinado a balazos a orilla de carretera en Cartago

Autoridades analizan si fue atacado en lugar o le dieron muerte en otro sitio y lanzaron cuerpo ahí

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Por Sebastián Sánchez y Keyna Calderón
Hombre es hallado muerto en Cartago. (Imagen con fines ilustrativos). (Alejandro Gamboa Madrigal)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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