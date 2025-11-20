Sucesos

Vehículo choca tren en San Pedro y causa fuga de agua al derribar hidrante

No se reportan personas heridas

Por Sebastián Sánchez y Jailine González Gómez
Un carro chocó contra el tren en San Pedro de Montes de Oca.
Un carro chocó contra el tren en San Pedro de Montes de Oca. (Jailine González Gómez/Jailine González Gómez)







choquetren-carroSan Pedro
