Vehículo choca tren en San Pedro y causa fuga de agua al derribar hidrante

Un carro chocó contra el tren en San Pedro de Montes de Oca.

Un carro chocó contra el tren en San Pedro de Montes de Oca, cerca del Liceo José Joaquín Vargas Calvo. Tras la colisión, el carro derribó un hidrante, lo que provocó una considerable derrame de agua. Según el reporte de los usuarios, el tren minutos después continuó su trayecto.

No se reportan personas heridas. El tren hacía la ruta San José-Cartago. El accidente ocurrió a las 6:52 p. m. Sin embargo, el servicio se reanudó de inmediato, a las 6:57 p. m.

Vehículo choca contra el tren

Algunos pasajeros observaron que el auto estaba sobre la línea férrea y el impacto del tren lo lanzó contra el hidrante.