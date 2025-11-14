Sucesos

Incofer da malas noticias a usuarios del tren

Estas son las consecuencias del choque de un tráiler contra un tren en Tibás

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Un tren colisionó esta mañana contra un tráiler, en Bajo Piuses de Cinco de Tibás.
Un tren colisionó esta mañana contra un tráiler, en Bajo Piuses de Cinco de Tibás. (Incofer/Incofer)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Incoferchoque del trentráilerruta San José–Heredia–Alajuela
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.