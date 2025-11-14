Incofer da malas noticias a usuarios del tren

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) informó de que los servicios de pasajeros en la ruta San José–Heredia–Alajuela quedaron suspendidos durante la tarde y la noche de este viernes 14 de noviembre.
Según la institución, los trabajos de recuperación en la vía férrea y en el tendido eléctrico local continúan en desarrollo, lo que hace imposible restablecer las operaciones por el momento.
Las autoridades no detallaron una fecha estimada para el reinicio del servicio.
Choque tren y tráiler
La mañana de este viernes, la Cruz Roja Costarricense movilizó siete ambulancias y un vehículo de rescate para atender la colisión de un tráiler contra un tren, ocurrida la mañana de este viernes en Bajo Piuses de Cinco de Tibás, a 200 metros del supermercado Waltmart, sobre carretera principal.
Al llegar al sitio, los paramédicos encontraron 10 personas en condición estable y una en condición urgente.
El impacto volcó el primer vagón y dejó 11 personas heridas en un servicio en el cual iban 100 pasajeros.