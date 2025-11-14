Incofer da malas noticias a usuarios del tren

Un tren colisionó esta mañana contra un tráiler, en Bajo Piuses de Cinco de Tibás.

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) informó de que los servicios de pasajeros en la ruta San José–Heredia–Alajuela quedaron suspendidos durante la tarde y la noche de este viernes 14 de noviembre.

Según la institución, los trabajos de recuperación en la vía férrea y en el tendido eléctrico local continúan en desarrollo, lo que hace imposible restablecer las operaciones por el momento.

Las autoridades no detallaron una fecha estimada para el reinicio del servicio.

Choque tren y tráiler

La mañana de este viernes, la Cruz Roja Costarricense movilizó siete ambulancias y un vehículo de rescate para atender la colisión de un tráiler contra un tren, ocurrida la mañana de este viernes en Bajo Piuses de Cinco de Tibás, a 200 metros del supermercado Waltmart, sobre carretera principal.

Al llegar al sitio, los paramédicos encontraron 10 personas en condición estable y una en condición urgente.

El impacto volcó el primer vagón y dejó 11 personas heridas en un servicio en el cual iban 100 pasajeros.