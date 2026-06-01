Vehículo choca contra poste y deja sin luz a varias comunidades de San Pablo de Heredia

Un vehículo chocó contra un poste en Heredia.

Un vehículo tipo pick-up chocó la tarde de este lunes contra un poste de energía primaria en el distrito de Rincón de Sabanilla, en el cantón de San Pablo, Heredia.

El reporte ingresó a la 1:55 p. m. y específicamente ocurrió en la ruta nacional 5, 100 metros al oeste de la estación de servicio.

Según la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), el choque dejó sin electricidad a múltiples comunidades de la zona.

Según su última actualización, al ser las 5 p. m. la ESPH continuaba restableciendo el servicio, pero indicó que no hay tiempo estimado para que se restablezca con normalidad el fluido eléctrico.

Al sitio llegó una unidad del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia. La Municipalidad solicitó a los conductores tomar rutas alternas.

El impacto dejó a vecinos sin electricidad. (Municipalidad de San Pablo/Municipalidad de San Pablo)