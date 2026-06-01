Sucesos

Vehículo choca contra poste y deja sin luz a varias comunidades de San Pablo de Heredia

La ESPH continuaba restableciendo el servicio

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Por Sebastián Sánchez
Un vehículo chocó contra un poste en Heredia.
Un vehículo chocó contra un poste en Heredia. (Municipalidad de San Pablo/Municipalidad de San Pablo)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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