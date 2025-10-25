Vehículo cae a alcantarilla en Cartago: dos niños y dos adultos trasladados al hospital

Cuatro personas fueron trasladadas al hospital tras lq caída de vehículo a una alcantarilla en Llano Grande de Cartago.

La Cruz Roja Costarricense atendió, la tarde de este viernes, un accidente en el sector de Llano Grande, en Cartago, luego de que un vehículo liviano cayera dentro de una alcantarilla.

El reporte entró a las 6:19 p. m. Dentro del automóvil, viajaban cinco personas, quienes fueron rescatadas y valoradas en el sitio por el personal de la Benemérita. Tras la atención inicial, se trasladó a dos menores de edad y a un adulto en condición urgente al hospital Max Peralta. Además, una mujer adulta fue remitida en condición crítica al mismo centro médico.

Para la atención del incidente, la Cruz Roja movilizó unidades de rescate, soporte avanzado y soporte básico hacia la escena.

Las causas que provocaron la caída del vehículo no fueron detalladas, y el caso quedó bajo investigación.