Vecinos levantaron un carro para salvar a un joven motociclista tras choque en San Joaquín de Flores

Personal de Bomberos en el sitio estabilizó al motociclista herido en San Joaquín de Flores (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

Un grupo de personas se unió esta mañana para rescatar a un joven motociclista que quedó atrapado debajo de un vehículo luego de una colisión ocurrida sobre la Ruta 3, en San Joaquín de Flores, Heredia, frente al Servicentro San Joaquín y cerca del nuevo restaurante McDonald’s.

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica informó que recibió el aviso de emergencia a las 6:41 a. m., bajo el código EE-40975-25.

Al llegar al sitio, confirmaron que el motociclista, de unos 18 años, había permanecido prensado bajo la estructura del automotor por cerca de siete minutos.

Según los reportes preliminares, varios testigos del accidente corrieron a auxiliar al joven y lograron levantar el vehículo entre todos para liberarlo, antes de la llegada de las unidades de rescate.

Posteriormente, personal de la unidad M-47 de Bomberos brindó atención al herido, quien presentaba trauma severo en el abdomen, fracturas en ambas piernas y lesiones en el rostro. Los socorristas coordinaron su estabilización y traslado a un centro médico.

El incidente mantiene el paso parcialmente bloqueado en la vía que comunica Heredia con Alajuela, mientras continúan las labores de limpieza y regulación del tránsito.

Hasta el momento no se ha divulgado la identidad ni el estado actualizado del motociclista.