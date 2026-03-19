Sucesos

Vecinos hallan muerto a adulto mayor dentro de una vivienda en Guanacaste

La Cruz Roja Costarricense confirmó el hallazgo de un hombre de aproximadamente 80 años

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Por Yucsiany Salazar
El hombre fue asesinado de varias heridas de cuchillo, la Cruz Roja lo declaró fallecido
Una unidad de la Cruz Roja se hizo presente en el sitio. Imagen con fines ilustrativos. (cortes/cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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