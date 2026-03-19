Vecinos hallan muerto a adulto mayor dentro de una vivienda en Guanacaste

Una unidad de la Cruz Roja se hizo presente en el sitio. Imagen con fines ilustrativos.

Un adulto mayor fue hallado sin vida dentro de una vivienda en el distrito de Sardinal, en Carrillo, Guanacaste.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 6:01 p. m. de este miércoles 18 de marzo, informando sobre el hallazgo de un hombre de aproximadamente 80 años en estado de descomposición.

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron el fallecimiento del adulto mayor. Por el momento, se desconocen las causas de la muerte, así como la identidad de la víctima.

Se está a la espera de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brinde más detalles sobre el caso.