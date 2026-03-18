OIJ confirma hallazgo de un cuerpo en Tárcoles

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo de un cuerpo en Tárcoles, Garabito, Puntarenas, durante la mañana de este martes 18 de marzo.

Según informó la Policía Judicial, el reporte fue recibido pasadas las 10:00 a. m. Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima.

Los agentes judiciales se encuentran trabajando en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y remitirlo a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia para determinar la causa de muerte y confirmar su identidad.

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