Vecinos encuentran cuerpo de joven flotando en un estero en Puntarenas

El cuerpo de un joven fue hallado flotando en un estero en Puntarenas. Imagen con fines ilustrativos.

Una inusual escena sorprendió a los vecinos de Pueblo Redondo, en Chacarita, Puntarenas, durante las primeras horas de este miércoles.

Mientras transitaban por las cercanías de un estero de la localidad, los residentes vieron el cuerpo de un joven flotando, lo que motivó un reporte inmediato a las autoridades.

Tras el aviso de alerta, a las 6:25 a. m., agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se desplazaron al sitio indicado para verificar la situación e identificar a la víctima como un hombre de apellido Rodríguez, de 27 años.

Los agentes judiciales confirmaron de manera preliminar que el cuerpo presentaba varios signos de violencia, aunque no se detalló el tipo de heridas encontradas.