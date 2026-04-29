Sucesos

Vecinos encuentran cuerpo de joven flotando en un estero en Puntarenas

El hallazgo ocurrió este miércoles 29 de abril en Pueblo Redondo, Puntarenas. El OIJ identificó al fallecido.

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Por Yucsiany Salazar
El cuerpo de un joven fue hallado flotando en un estero en Puntarenas. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Archivo)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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