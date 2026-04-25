Sucesos

Vecinos hallan cuerpo de un hombre en el río Tiribí, en San José

Cadáver estaba en avanzado estado de descomposición

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Por Cristian Mora
03/02/2026/ un triple homicidio se registró en la Carbonera Paso Ancho / foto John Durán
El cuerpo fue hallado en el río Tiribí, en San Sebastián, y será analizado por Medicatura Forense. (JOHN DURAN/John Durán)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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