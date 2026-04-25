Vecinos hallan cuerpo de un hombre en el río Tiribí, en San José

El cuerpo fue hallado en el río Tiribí, en San Sebastián, y será analizado por Medicatura Forense.

El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este sábado en el río Tiribí, a su paso por San Sebastián, en San José, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hallazgo fue reportado a las autoridades alrededor de las 11:57 a. m., luego de que vecinos de la zona observaran el cadáver y alertaran a los cuerpos policiales.

Al llegar al sitio, los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que de momento no ha sido posible identificar a la persona.

Según el OIJ, el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas de la muerte y establecer su identidad.

El caso se mantiene en investigación.