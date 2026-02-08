Vecinos encuentran cadáver en lote baldío en Jacó

Vecinos encontraron una personas fallecida en Jacó, en el cantón de Garabito. El hallazgo ocurrió pasadas las 6 p. m. del sábado. Foto:

Vecinos de Jacó, en el cantón de Garabito, Puntarenas, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un lote baldío, a solo metros de la vía pública.

El hallazgo ocurrió pasadas las 6 p. m. del sábado. Socorristas de la Cruz Roja Costarricense atendieron el incidente y confirmaron que el hombre ya había fallecido. Tras el aviso, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se desplazó al sitio.

Aunque la identidad de la persona no ha sido confirmada, la Policía Judicial indicó que se trataría de un hombre de entre 40 y 50 años. De momento, no se ha determinado si la víctima presentaba signos de violencia.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia que establecerá la causa y forma de la muerte.

Por el momento, las autoridades manejan el caso como una muerte en investigación.

Sexto hallazgo de cuerpo sin vida

Este hallazgo se suma a otros cinco ocurridos en los últimos seis días. El primero se reportó el 3 de febrero, cuando se localizó un cuerpo en un basurero en San José.

Al día siguiente, la Policía Judicial confirmó el hallazgo de restos óseos en una finca en Pérez Zeledón. También se encontró un cuerpo en estado de descomposición dentro de un guindo en Santa Cruz, Guanacaste; un cadáver flotando en una laguna en Matina, Limón; y una osamenta en Huacas, también en el cantón de Santa Cruz.