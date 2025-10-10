Vecinos de Villas de Ayarco en alerta por motociclistas que buscan pertenencias dentro de autos en comercios

Vecinos de la comunidad Villas de Ayarco, en La Unión de Cartago, se manifestaron en alerta por presuntos hechos delictivos que estarían ocurriendo en la zona. Según denuncias de los habitantes, individuos en motocicleta se acercarían a los vehículos estacionados en centros comerciales para abrirlos y sustraer pertenencias.

La Municipalidad de La Unión informó de que no tiene registros de estos casos ni con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ni con la Fuerza Pública. Este medio remitió consultas al OIJ, cuya respuesta se encuentra en trámite.