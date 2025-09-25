Vecinos alertaron sobre cuerpo flotando en isla Damas; OIJ investiga la muerte

Los vecinos en isla Damas, en Parrita reportaron el avistamiento del cuerpo este miércoles a las autoridades (imagen ilustrativa). Fotografía:

Las autoridades judiciales investigan la muerte de una persona cuyo cuerpo fue localizado este miércoles en circunstancias que apuntan a un posible ahogamiento en isla Damas, en Parrita (Puntarenas).

De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo se reportó en horas de la tarde y de inmediato intervinieron la Cruz Roja Costarricense y oficiales de la Fuerza Pública, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades del cuerpo de una persona flotando en el mar quien fue identificado de apellido Mata y de 61 años.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Medicatura Forense para determinar las causas de la muerte mediante autopsia.

El caso permanece bajo investigación, con el fin de esclarecer las circunstancias en que se produjo el fallecimiento.

