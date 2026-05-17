Sucesos

Vecino encuentra cuerpo de hombre fallecido en Guadalupe de Cartago

Cuerpo fue localizado la mañana de este domingo; la víctima no ha sido identificada

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Por Cristian Mora
Cuerpo hallado en Guadalupe de Cartago
El hallazgo ocurrió la mañana de este domingo en una calle de lastre cercana a la Interamericana Sur, en Guadalupe de Cartago. (Keyna Calderón/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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