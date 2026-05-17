Vecino encuentra cuerpo de hombre fallecido en Guadalupe de Cartago

El hallazgo ocurrió la mañana de este domingo en una calle de lastre cercana a la Interamericana Sur, en Guadalupe de Cartago.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre fallecido este domingo en Guadalupe de Cartago.

Según informó la Policía Judicial, el caso fue reportado a las 7:15 a. m., luego de que un vecino observara el cuerpo a un lado de la vía pública y alertara a las autoridades.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que la víctima permanece sin identificar.

El cuerpo fue localizado en una calle de lastre sin salida ubicada cerca de la carretera Interamericana Sur.

De acuerdo con una fuente cercana al caso, el hombre tendría entre 25 y 30 años y presentaría un trauma en la cabeza; sin embargo, las circunstancias exactas de la lesión aún no han sido determinadas oficialmente.

Además, se presume que podría tratarse de una persona en condición de calle. El cuerpo será remitido a la Morgue Judicial. El caso permanece en investigación.

Colaboró con información la corresponsal Keyna Calderón.