Aparente robo de vehículo desata ataque armado en Horquetas de Sarapiquí

Las víctimas fueron trasladadas a un centro médico luego del ataque ocurrido la tarde de este sábado en Horquetas de Sarapiquí. Imagen con fines ilustrativos.

Dos hombres resultaron heridos por arma de fuego la tarde de este sábado luego de un ataque armado ocurrido dentro de una vivienda en Horquetas de Sarapiquí, en Heredia.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se registró cerca de las 3 p. m., cuando tres sujetos aparentemente encapuchados y armados ingresaron a la casa donde se encontraban las víctimas.

Los ofendidos fueron identificados como un hombre de apellido Araya, de 59 años, y otro de apellido López, de 33 años.

Según la versión preliminar, Araya recibió dos impactos de bala en los muslos, mientras que López fue herido en el tórax.

Una fuente cercana al caso indicó que, en apariencia, el objetivo de los sospechosos era sustraer un vehículo Toyota Hilux 4x4 de alto valor que permanecía dentro de la propiedad. Sin embargo, los sujetos no lograron encender el automotor.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar y los heridos fueron trasladados a un centro médico para recibir atención.

Posteriormente, oficiales detuvieron en vía pública a dos de los aparentes involucrados: un menor de 17 años y un joven de apellido Díaz, de 18 años, quienes serán presentados ante el Ministerio Público por el cargo de tentativa de homicidio.

El OIJ indicó además que dentro de la vivienda se encontraba otra persona, quien no sufrió heridas de gravedad.

Colaboró con esta información el correponsal Reiner Montero.