Sucesos

Aparente robo de vehículo desata ataque armado en Horquetas de Sarapiquí

Dos sospechosos fueron detenidos tras el ingreso de sujetos armados y encapuchados a una vivienda

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Por Cristian Mora
03/02/2026/ un triple homicidio se registró en la Carbonera Paso Ancho / foto John Durán
Las víctimas fueron trasladadas a un centro médico luego del ataque ocurrido la tarde de este sábado en Horquetas de Sarapiquí. Imagen con fines ilustrativos. (JOHN DURAN/John Durán)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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