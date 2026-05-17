Sucesos

Fatal accidente en El Coyol: conductor murió tras caer a cuneta en ruta 1

La víctima viajaba en un pick-up cuando fue impactado por otro vehículo en la parte trasera

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Por Cristian Mora
En la imagen una cinta de policía y pick-ups de Fuerza Pública. Costa Rica cumple tres años de fracaso en la prevención de homicidios: 2.632 muertes por ola de violencia. ¿Es revertible la situación?
El accidente ocurrió la noche de este sábado sobre la ruta 1, en El Coyol de Alajuela; el conductor del otro vehículo fue detenido. (Archivo LN/Archivo LN)







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Accidente de tráficoEl Coyol de Alajuela
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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