Fatal accidente en El Coyol: conductor murió tras caer a cuneta en ruta 1

El accidente ocurrió la noche de este sábado sobre la ruta 1, en El Coyol de Alajuela; el conductor del otro vehículo fue detenido.

Un hombre de apellido Solano, de 35 años, murió la noche de este sábado en un accidente de tránsito ocurrido en El Coyol de Alajuela, sobre la ruta 1.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se registró cerca de las 11:20 p. m., cuando la víctima viajaba en un vehículo tipo pick-up y, en apariencia, fue colisionada por otro automóvil en la parte trasera.

Producto del impacto, ambos vehículos cayeron a una cuneta ubicada a un costado de la carretera.

Solano falleció en el sitio debido a las lesiones sufridas.

El conductor del otro automóvil, de apellido Aguilar y 39 años, fue detenido en el lugar y será presentado ante el Ministerio Público.

El cuerpo de la víctima fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras el caso permanece en investigación.