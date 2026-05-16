Sucesos

Hombre herido tras asalto en Guararí; le roban ¢80.000 colones

La víctima sufrió una herida en la espalda por arma blanca.

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Por Libia Solano Meza
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
Varios sujetos asaltaron a la víctima y le robaron 80 000 colones antes de herirlo con arma blanca. (IStock)







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HerediaAtaque con arma blanca
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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