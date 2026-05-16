Hombre herido tras asalto en Guararí; le roban ¢80.000 colones

Varios sujetos asaltaron a la víctima y le robaron 80 000 colones antes de herirlo con arma blanca.

Un hombre de 47 años, identificado con el apellido Cruz, resultó herido con arma blanca la noche de este viernes en la zona conocida como Palacios Universitarios, en Guararí, Heredia.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima caminaba por la vía pública pasada las 10 p. m. cuando fue interceptada por varios sujetos.

Al parecer, los agresores le sustrajeron ¢80.000 colones antes de causarle una herida en la espalda con un arma blanca.

Tras el ataque, Cruz fue trasladado a un centro médico de Heredia, donde recibió atención por la lesión.

El caso se mantiene en investigación y las autoridades buscan dar con los sospechosos.