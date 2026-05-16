Sucesos

Sujeto arranca parte del mentón a un hombre de un mordisco durante riña en Heredia

El altercado se dio frente a la casa del ofendido y el agresor huyó del sitio.

EscucharEscuchar
Por Libia Solano Meza
Un hombre permanece bajo atención médica en la clínica Jorge Volio luego de resultar herido durante una riña en vía pública ocurrida la noche del viernes en Santa Bárbara de Heredia. (Andrés Garita, corresponsal GN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SucesosHeredia
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.