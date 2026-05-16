Sujeto arranca parte del mentón a un hombre de un mordisco durante riña en Heredia

Un hombre permanece bajo atención médica en la clínica Jorge Volio luego de resultar herido durante una riña en vía pública ocurrida la noche del viernes en Santa Bárbara de Heredia.

Un hombre de 31 años tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico luego de resultar herido durante una riña ocurrida la noche de este viernes en San Pedro, de Santa Bárbara de Heredia, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La víctima, identificada con el apellido Arias, se encontraba frente a su casa cuando, por razones que aún se investigan, se vio involucrada un altercado con otro hombre en plena vía pública.

Según información preliminar del OIJ, durante la pelea el sospechoso mordió al ofendido en el mentón, causándole una grave lesión al desprenderle una parte de esta zona del rostro.

Debido a la herida, Arias fue llevado a la clínica Jorge Volio Jiménez, ubicada en San Joaquín de Flores, donde permanece bajo atención médica.