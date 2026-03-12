Vecino de Pococí ejecutado a balazos frente a su vivienda

Asesinan a balazos a un hombre en Guápiles. (Imagen con fines ilustrativos).

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en calle Vargas, Guápiles de Pococí, Limón, según confirmó la Cruz Roja.

El hecho fue reportado a las 2:23 p. m. La víctima fue atacada en vía pública, enfrente de donde residía, por unos sujetos que se desplazaban en un vehículo.

Aparentemente, el ataque fue perpetrado con armas automáticas. Sería el tercer homicidio en ese mismo sitio en últimas semanas.

La víctima recibió múltiples impactos de bala en cabeza, tórax y glúteos. Al llegar al sitio, los cruzrojistas confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales.

La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual será remitido a la Morgue Judicial para continuar con las pesquisas.