Vecina de Alajuelita buscaba un ave extraviada y encontró un cuerpo: OIJ identifica víctima

Un hombre de 42 años fue localizado sin vida en un lote baldío en San Felipe de Alajuelita. Esto dice el OIJ.

Por Yucsiany Salazar
31/08/2018. Sabana Sur, San José. Un hombre aún no identificado fue atropellado por el tren en Sabana Sur frente a Tramitaciones de Armas y Explosivos. Según información preliminar se trata de un habitual del lugar quién quedó fallecido sobre la línea del tren. En la foto: Varios efectivos de la policía custodiaron el área del accidente en espera de las autoridades judiciales. Foto: Albert Marín
El hallazgo se reportó la tarde del lunes en un lote baldío de San Felipe; el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente. (Albert Marín.)







