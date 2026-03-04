Vecina de Alajuelita buscaba un ave extraviada y encontró un cuerpo: OIJ identifica víctima

El hallazgo se reportó la tarde del lunes en un lote baldío de San Felipe; el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

El cuerpo de un hombre de 42 años fue localizado la tarde de este martes 3 de marzo en un lote baldío en San Felipe de Alajuelita.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el hallazgo se reportó a las 4:52 p. m., cuando una vecina que buscaba un ave extraviada encontró el cuerpo y dio aviso a las autoridades.

La víctima, identificada con el apellido Rojas, presentaba múltiples heridas provocadas por disparos en espalda, tórax y pierna izquierda.

Agentes del OIJ se presentaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece en investigación para determinar las circunstancias del hecho y dar con los responsables.