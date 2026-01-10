Sucesos

Vea al volcán Irazú cubierto de escarcha por las bajas temperaturas de estos días

La escarcha volvió a cubrir el volcán Irazú y dejó imágenes poco comunes en el parque nacional. El frío extremo transformó el paisaje, vea las fotos

Por Silvia Ureña Corrales
Las bajas temperaturas generaron escarcha visible desde las 5 a. m. en sectores del Parque Nacional Volcán Irazú, previo al ingreso de visitantes.
Las bajas temperaturas generaron escarcha visible desde las 5 a. m. en sectores del Parque Nacional Volcán Irazú, previo al ingreso de visitantes. (FB/@Parque Nacional Volcán Irazú- Sinac/FB/@Parque Nacional Volcán Irazú- Sinac)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.