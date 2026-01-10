Vea al volcán Irazú cubierto de escarcha por las bajas temperaturas de estos días

Las bajas temperaturas generaron escarcha visible desde las 5 a. m. en sectores del Parque Nacional Volcán Irazú, previo al ingreso de visitantes.

La escarcha apareció hace unos días en el Volcán Irazú como resultado de las bajas temperaturas que se registraron en la cima del macizo. El fenómeno se puede observar desde aproximadamente las 5 a. m., antes de la apertura al público.

El recubrimiento blanco se formó en sectores cercanos al Parque Nacional Volcán Irazú, donde la temperatura descendió lo suficiente para congelar la humedad superficial. La escarcha genera una apariencia similar a la nieve, según las fotos compartidas el martes anterior en el Facebook oficial del lugar.

Otras imágenes fueron captadas por guardaparques en zonas internas del parque que no están habilitadas para visitantes.

El ingreso de visitantes al parque nacional se mantiene sin cambios y comienza a las 8 a. m. Las autoridades recordaron que las entradas deben adquirirse previamente mediante el sitio oficial del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

Durante la mañana de este sábado, el Volcán Irazú registró la temperatura más baja del país, con 3,8 °C, según los datos del IMN.