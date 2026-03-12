Varias regiones de Costa Rica registran madrugada fría con mínimas por debajo de 10 °C

El IMN reportó temperaturas mínimas de hasta 4 °C en Cerro de la Muerte y más de 25 °C en el Pacífico norte durante la madrugada del 12 de marzo.

Costa Rica experimentó temperaturas mínimas bajas durante la madrugada del 12 de marzo, según datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). La estación de Cerro de la Muerte reportó el registro más frío del país con 4 °C, el valor más bajo entre las estaciones meteorológicas monitoreadas.

El informe del IMN detalla que varias zonas montañosas y del Valle Central presentaron condiciones frescas durante la madrugada.

En el caso de los volcanes del país, los registros también reflejaron ambientes fríos en zonas altas. El volcán Turrialba marcó 4,5 °C y el volcán Irazú alcanzó 5 °C. El volcán Poás reportó una mínima de 6,4 °C.

En el Valle Central, varias estaciones registraron temperaturas entre 9 °C y 21,1 °C durante la madrugada. Rancho Redondo, en Goicoechea, registró 9,1 °C. El patio de Agua en Coronado reportó 10,3 °C. En Cartago, La Unión marcó 10,5 °C y Ochoomogo alcanzó 12,5 °C.

Otros puntos del área metropolitana presentaron valores cercanos a los 13 °C. Cerro Burío y Jaboncillal, en Goicoechea, reportaron 13 °C. La Laguna Fraijanes marcó 13,7 °C y la estación del ITCR en Cartago registró 14,2 °C.

Las temperaturas más altas de la madrugada se registraron en el Pacífico Norte. Herradura, en el Pacífico Central, reportó 26,3 °C, mientras que Palo Verde alcanzó 25,9 °C. Orotina registró 25,3 °C y varias estaciones de Guanacaste superaron los 24 °C.

Temperaturas mínimas (IMN/IMN)

De acuerdo con el IMN, estos datos corresponden a registros preliminares de estaciones meteorológicas distribuidas en distintas regiones climáticas del país.

El IMN informó que este jueves el país mantendrá condiciones atmosféricas típicas del mes, caracterizadas por baja humedad, temperaturas cálidas y presencia de vientos moderados. La institución prevé que la intensidad del viento disminuya conforme avance el día.

El pronóstico también indica que los sistemas frontales permanecerán alejados de la región, lo que favorecerá un ambiente cálido en gran parte del territorio. Durante la tarde se espera mayor formación de nubosidad, con lluvias aisladas y aguaceros en sectores del Pacífico Central, Pacífico Sur y en áreas montañosas del Caribe occidental.