Sucesos

Varias regiones de Costa Rica registran madrugada fría con mínimas por debajo de 10 °C

Varias estaciones meteorológicas del país reportaron temperaturas bajas durante la madrugada del 12 de marzo. Conozca cuáles zonas registraron los valores más fríos y qué revelan los datos del IMN

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Clima, neblina y frío en Cartago
El IMN reportó temperaturas mínimas de hasta 4 °C en Cerro de la Muerte y más de 25 °C en el Pacífico norte durante la madrugada del 12 de marzo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCclimaclima en Costa RicaIMNTemperaturas mínimas
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.