Valle Central y Pacífico Norte registraron las ráfagas de viento más intensas del país

Las ráfagas más intensas del país se concentraron en el Pacífico Norte y el Valle Central, impulsadas por el fortalecimiento de los vientos alisios.

El Pacífico Norte registró las ráfagas de viento más fuertes del país, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) correspondientes al 14 de enero del 2026. La mayor velocidad se midió en La Cruz, Guanacaste, con 78,9 km/h.

En el cantón de Liberia, el Aeropuerto Daniel Oduber registró ráfagas de 50,6 km/h, mientras que la comunidad de Pinilla alcanzó 45,3 km/h. En Santa Rosa, las mediciones llegaron a 45 km/h, y en Hacienda Taboga se reportaron ráfagas de 44,7 km/h.

El Valle Central presentó condiciones ventosas relevantes, con varias estaciones por encima de los 40 km/h. La Universidad para la Paz, en Ciudad Colón, alcanzó 48,2 km/h, mientras que el Aeropuerto Juan Santamaría reportó 45,8 km/h. En Cartago (ITCR) se midieron 44,6 km/h, y sectores como Barrio Aranjuez y Santa Ana marcaron 44,1 km/h, reflejando un impacto generalizado en esta región.

En la zona norte, aunque los valores fueron menores en comparación con el Pacífico Norte, se registraron ráfagas significativas. Los Chiles alcanzó 45,6 km/h, mientras que Volcán Tenorio reportó 35 km/h. Otras estaciones, como Las Delicias y Villa Blanca, en San Ramón, registraron ráfagas entre 28,6 km/h y 32,5 km/h, de acuerdo con el informe preliminar.

El Caribe Sur también presentó episodios de viento moderado a fuerte durante las últimas 24 horas. En el Volcán Irazú se midieron ráfagas de 42,7 km/h, mientras que el Volcán Turrialba alcanzó 38 km/h. En el Aeropuerto de Limón, los registros llegaron a 31,3 km/h, valores asociados al fortalecimiento de los vientos alisios.