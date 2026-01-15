Sucesos

Valle Central y Pacífico Norte registraron las ráfagas de viento más intensas del país

Fuertes ráfagas de viento azotaron el Pacífico Norte y el Valle Central, con registros de hasta 78,9 km/h en La Cruz. Conozca cuáles zonas reportaron los mayores valores

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Este domingo 2 de febrero, el buen tiempo y el viento sobre sectores montañosos en el norte del territorio marcaron la jornada. Fotografía: Juan Fernando Lara Salas.
Las ráfagas más intensas del país se concentraron en el Pacífico Norte y el Valle Central, impulsadas por el fortalecimiento de los vientos alisios. (Juan Fernando Lara Salas/Juan Fernando Lara)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCráfagas de vientoClimaClima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.