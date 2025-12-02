Sucesos

Unos audífonos de uso diario casi le cuestan cárcel a un abogado en La Reforma

Cada día una persona es arrestada por meter dispositivos al principal centro penal del país.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Dejar estos audífonos en un bolso, le costó a un abogado laborista enfrentar un proceso judicial por introducir a La Reforma aparatos tecnológicos.
Dejar estos audífonos en un bolso, le costó a un abogado laborista enfrentar un proceso judicial por introducir a La Reforma aparatos tecnológicos. (Foto:/Foto: cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Introducción celulares cárceles 219 casos mayo Costa RicaCésar Redondo audífonos cable detenido La ReformaArtículo 257 quater Código Penal dispositivos prisionesLeonel Villalobos detenido celular cárcel
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.