‘Fue un error involuntario’, dice exdiputado Leonel Villalobos, detenido por introducir un celular a cárcel de mujeres

El abogado y exdiputado Leonel Villalobos quedó libre mientras se le investiga por introducir un celular en la cárcel de mujeres Vilma Curling.

El exdiputado y abogado Leonel Villalobos Salazar dio su versión sobre su arresto por tratar de introducir un teléfono celular a la cárcel de mujeres Vilma Curling, en San Rafael Arriba de Desamparados.

La detención la confirmó el domingo la Policía Penitenciaria del Ministerio de Justicia cuando detectaron el móvil en un bolso. Según Justicia, Villalobos portaba un teléfono celular y un chip para teléfono en una visita íntima con una privada de libertad.

El exdiputado atribuyó lo ocurrido a un error. Dijo que, al momento de ingresar al centro penal, portaba su teléfono de uso personal, “el que uso todos los días para comunicarme con mis defendidos, con mis representados”.

Agregó: “Por un error involuntario, por olvido lo dejé en el maletín donde llevaba mis cosas”.

La Fiscalía de Flagrancia del II Circuito Judicial de San José, con sede en Goicoechea, ratificó la investigación en contra exlegislador, quien militó en el Partido Liberación Nacional (PLN).

Ahora, se le sigue una causa por el presunto delito de introducción de dispositivos electrónicos a centro penal.

El Ministerio Público agregó que el Tribunal de Flagrancia impuso a Villalobos la medida cautelar de no acercarse al Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera, mientras finaliza el proceso en su contra, que se sigue bajo la causa 25-001253-1092-PE.

Consultado sobre esa decisión, el penalista respondió que es una medida por 15 días. ”La respetaré”, dijo.

En agosto de 2024, el exdiputado condenado a dos años de prisión por una infracción a la Ley de Psicotrópicos, luego de que fue detenido en La Garita, durante un allanamiento en el que habría intentado apoderarse de $250, los cuales servían como prueba en una investigación en curso por tráfico de drogas.

El proceso de flagrancia por el que fue detenido el domingo deberá resolverse en el término de 15 días.