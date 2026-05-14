Una niña de 12 años muere en incendio de vivienda en Los Chiles

El incendio consumió el 80% de la vivienda en la urbanización Bello Horizonte, en Los Chiles.

Una niña de 12 años murió la madrugada de este jueves durante un incendio que destruyó gran parte de una vivienda en Los Chiles, Alajuela.

La emergencia fue atendida a las 12:42 a. m. por el Cuerpo de Bomberos en la urbanización Bello Horizonte.

Cuando las unidades llegaron al sitio, encontraron una casa de aproximadamente 70 metros cuadrados envuelta en llamas en un 80%.

Dentro de la vivienda, los socorristas localizaron a la menor sin signos vitales y con múltiples quemaduras, según el reporte de la Cruz Roja.

Además, cuatro personas fueron atendidas y trasladadas en condición urgente al hospital de Los Chiles con quemaduras superficiales e intermedias.

Pese al hallazgo de la niña dentro de la estructura en llamas, Bomberos indicó que, de momento, no se puede confirmar que el fallecimiento haya sido consecuencia directa del incendio, por lo que el caso se encuentra en investigación.