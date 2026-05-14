Sucesos

Una niña de 12 años muere en incendio de vivienda en Los Chiles

Otras cuatro personas fueron trasladadas al hospital de Los Chiles con quemaduras

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Por Yucsiany Salazar
El incendio consumió el 80% de la vivienda en la urbanización Bello Horizonte, en Los Chiles.
El incendio consumió el 80% de la vivienda en la urbanización Bello Horizonte, en Los Chiles. (Suministrada por Édgar Chinchilla /Suministrada por Édgar Chinchilla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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