Sucesos

Una mujer murió y 2 personas más resultaron heridas tras un choque en Alajuela

El aparente vuelco de un automóvil provocó un atropello que terminó con una víctima mortal y dos heridos de gravedad.

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Por Libia Solano Meza
Emergencia en Alajuela deja una mujer sin vida y dos personas trasladadas en condición crítica al hospital. (Keyna Calderón, corresponsal)







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Accidente de tránsitoAlajuela
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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