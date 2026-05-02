Una mujer murió y 2 personas más resultaron heridas tras un choque en Alajuela

Emergencia en Alajuela deja una mujer sin vida y dos personas trasladadas en condición crítica al hospital.

Un trágico accidente se registró este viernes en horas de la noche en Alajuela que dejó como saldo una persona muerta y dos más en estado delicado.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que el reporte ingresó a las 8:58 pm, el incidente se dio específicamente en la esquina de Los Piratas de la Urbanización Copán, Alajuela.

Al parecer un carro se volcó y atropelló a varios peatones.

Producto del suceso, una mujer fue declarada sin signos vitales en el sitio.

La Cruz Roja indicó que dos personas adultas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas en condición crítica al Hospital de Alajuela para su respectiva atención.