Un hombre fue asesinado en los alrededores de la iglesia de Barva

Un hombre de apellido Sánchez Marín, de 40 años, fue apuñalado en los alrededores de la Iglesia de Barva, en Heredia. El presunto atacante, identificado como Sánchez Miranda, de 33 años, fue detenido poco después del ataque.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial, ambos eran habituales de la zona de Barva. Según las investigaciones preliminares, se encontraban en los alrededores de la iglesia de la localidad a eso del mediodía del lunes cuando Sánchez Miranda, sin motivo aparente, hirió con un arma blanca al ahora fallecido, en una de sus piernas y glúteo.

Sánchez Marín fue llevado al Hospital San Vicente de Paúl y a eso de las 4 p. m. fue declarado fallecido. Por su parte, Sánchez Miranda fue detenido alrededor de la 1 p. m. por oficiales de la Policía Municipal de Barva.

La Fiscalía de Flagrancia de la zona asumió el caso tras recibir el informe por parte de los agentes judiciales.