Sucesos

Un hombre fue asesinado en los alrededores de la iglesia de Barva

Los hechos ocurrieron el lunes a eso del mediodía

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
Un hombre de 40 años fue declarado sin vida tras recibir varias apuñaladas. (IStock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidioBarvaHeredia
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.