Un atacante entró a un local en Cartago y disparó contra dos jóvenes

Un sujeto disparó a una joven de 21 años y a un menor de 18 en Cartago. Imagen con fines ilustrativos.

Una joven de 21 años y un hombre de 18, ambos de apellido Garita, resultaron heridos de gravedad en una balacera ocurrida la noche de este lunes dentro de un local en Cot de Oreamuno, Cartago.

El ataque se registró después de las 10:00 p. m., cuando, de acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un sujeto ingresó al local y realizó varias detonaciones contra las víctimas.

La mujer recibió un disparo en el tórax, mientras que el joven de 18 años sufrió heridas en las extremidades (brazos y piernas). Ella fue trasladada en condición crítica y él en estado urgente al Hospital Max Peralta.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia a las 10:13 p. m. y desplazó una unidad básica al sitio para estabilizar a los heridos.

Sospechoso detenido

Luego de la balacera, las autoridades capturaron al sospechoso dentro del establecimiento y decomisaron un arma de fuego que habría sido utilizada en el ataque.

Agentes judiciales realizaron la recolección de indicios para determinar las circunstancias del hecho y esclarecer el móvil de la agresión.