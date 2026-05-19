Sucesos

Un atacante entró a un local en Cartago y disparó contra dos jóvenes

Los dos jóvenes de apellido Garita fueron trasladados al hospital Max Peralta luego de la balacera

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Por Yucsiany Salazar
Un sujeto disparó a una joven de 21 años y a un menor de 18 en Cartago. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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