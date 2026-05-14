Sucesos

Niño de 5 años presenció asesinato de su padre y su tío en Matina: ‘Nacieron juntos y se fueron juntos’

Dos hermanos gemelos de 45 años fueron asesinados mientras jugaban “maquinitas” en Lomas del Toro, Matina

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Por Yucsiany Salazar
Los hermanos asesinados en Matina eran muy cercanos y vivían en frente del otro, afirman sus familiares.
Los hermanos asesinados en Matina eran muy cercanos y vivían en frente del otro, afirman sus familiares. (Reiner Montero/Reiner Montero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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