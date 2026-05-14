Niño de 5 años presenció asesinato de su padre y su tío en Matina: ‘Nacieron juntos y se fueron juntos’

Los hermanos asesinados en Matina eran muy cercanos y vivían en frente del otro, afirman sus familiares.

Un niño de cinco años presenció el asesinato de su padre y su tío, los hermanos gemelos Noel Antonio y Antonio Noel Tallys Duarte, de 45 años, durante una balacera ocurrida la noche de este miércoles en Lomas del Toro de Carrandí, en Matina de Limón.

Según relataron los familiares de las víctimas, el niño estaba a la par de uno de los hombres cuando dos sujetos con casco ingresaron a un local comercial y comenzaron a dispararles mientras jugaban en las “maquinitas”.

Tras la tragedia, un testigo afirmó que el menor solo recuerda que los sospechosos dispararon donde él estaba.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia a las 8:45 p. m. y confirmó que dos personas fueron halladas sin signos vitales en la escena, mientras otra resultó herida y fue trasladada en condición urgente.

“Nacieron juntos y se fueron juntos”, expresó su sobrina Yerehn Duartes, quien, visiblemente conmovida, aseguró que ambos eran inseparables.

“Ellos compartían mucho, nunca se separaron”, relató, a la vez que contó que ella se encontraba en Guanacaste cuando recibieron la lamentable noticia por medio de una llamada telefónica, por lo que de inmediato viajaron hasta Limón.

Según explicó, uno de los gemelos vivía frente al otro y esa noche simplemente cruzó la calle para compartir con su hermano, como acostumbraban hacerlo.

“Él vivía aquí al frente. Nada más cruzó a jugar con el hermano y ahí los mataron”, contó.

La familia indicó que ambos eran propietarios de pequeños negocios en la comunidad y que habían trabajado durante años para salir adelante.

La madre de los fallecidos, Celina Duartes, recordó que los hermanos llegaron desde Guanacaste hace aproximadamente 12 años, luego de trabajar durante mucho tiempo como traileros.

“Primero se vino uno, compró un camioncito y trabajaba, después el otro, de igual manera uno le ayudaba al otro a comprar el camión y se pusieron a trabajar”, recordó.

Según contó, inicialmente vivieron en Liverpool de Limón, donde también trabajaron como traileros, hasta que poco a poco lograron comprar las propiedades y abrir los negocios en Lomas del Toro -incluido el local donde los asesinaron-. Incluso, uno de ellos tenía una pequeña lancha de pesca.

La familia aseguró que eran hombres trabajadores y muy conocidos en la zona.

“Ellos no se metían con nadie. No entiendo. Todo el mundo los conocía, eran traileros antes, los conocen como los gemelos por lo mismo, porque eran traileros”, afirmó la sobrina.

El saldo de la tragedia deja a ocho hijos afectados: uno de los hermanos tenía cinco hijos y el otro tres, entre ellos una bebé de pocos meses. Además, una de las viudas se encuentra embarazada.

La madre también reveló que uno de los gemelos apenas tenía ocho días de haber regresado desde Guanacaste, ya que debía realizar la revisión y arreglos a uno de sus camiones.

La familia pide a las autoridades esclarecer el doble homicidio y capturar a los responsables.

“Que hay que investigar”, concluyó la sobrina de los fallecidos.

Colaboró Reiner Montero, corresponsal.