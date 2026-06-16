Turista estadounidense lleva 14 días desaparecida tras caminata en Pérez Zeledón

La joven, de 30 años, fue vista por última vez en Barú de Pérez Zeledón.

Ashley Phillips, una turista estadounidense de 30 años, lleva 14 días desaparecida en Costa Rica. La joven salió a hacer una caminata en San Salvador de Barú, en Pérez Zeledón, y no regresó más.

Phillips perdió contacto con sus allegados el 2 de junio y el reporte de su desaparición llegó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 7 de este mismo mes. Antes consultas de este medio, la Policía Judicial confirmó este martes que la joven permanece desaparecida.

Ashley es oriunda de Santa Clarita, California, y sus familiares apuntan a que desapareció después de que emprendió una caminata, en un momento en que se reportaron inundaciones y deslizamientos en la zona, provocados por fuertes lluvias.

Turista desaparecida en Pérez Zeledón (OIJ/Cortesía)

Luego de que trascendió su desaparición, allegados habilitaron una campaña en GoFundMe para recaudar dinero y así continuar las labores de búsqueda, pues afirman que las condiciones climáticas en la zona han complicado el rastreo.

Todos los fondos recaudados a través de esta campaña, dicen, se destinarán a apoyar a los voluntarios que trabajan para ubicarla.

“Para la familia Jonkey y Phillips, los últimos siete días han sido la peor pesadilla que puede vivir un padre o un hermano”, escribieron en la página.

“Seguimos pidiendo sus oraciones por Ashley, por su familia y por la paz, la fortaleza y el consuelo que tanto necesitan en estos momentos”, agregaron.