Sucesos

Turista estadounidense lleva 14 días desaparecida tras caminata en Pérez Zeledón

La joven perdió contacto con su familia el 2 de junio

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Por Natalia Vargas
Turista desaparecida en Pérez Zeledón
La joven, de 30 años, fue vista por última vez en Barú de Pérez Zeledón. (Ashley Phillips/Facebool)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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