Triple homicidio en Pavas: OIJ sospecha que hubo más de un gatillero

Tres personas fallecieron y una resultó herida durante un ataque armado en una barbería en Pavas.

Una balacera en Pavas, ocurrida la tarde del sábado, dejó como saldo tres personas fallecidas y un herido dentro de una barbería, ubicada dentro de una casa, en Lomas del Río. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sospecha que dos hombres armados ingresaron y dispararon de forma indiscriminada.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 5:58 p. m. y desplazó tres ambulancias al lugar del suceso. A su llegada, ya habían fallecido tres hombres de apellidos Hernández, de 28 años; Espinoza, de 22; y Fallas, de 29.

Por su parte, el herido, apellidado Aguilar y 40 años, fue trasladado de emergencia al Hospital México.

Por el momento, se desconoce si alguna de las personas afectadas sería víctima colateral del ataque. Agentes de la Policía Judicial recolectaron indicios balísticos en el sitio e iniciaron las pesquisas para esclarecer el caso.