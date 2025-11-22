Sucesos

Triple detención en Liberia tras ataque a tiros: cae un menor de 16 años

Policías decomisaron tres armas de fuego

Por Sebastián Sánchez
Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron este viernes a tres sospechosos de un intento de doble homicidio ocurrido en Liberia, Guanacaste.
Fuerza Pública detiene a tres hombres sospechosos de tentativa de homicidio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







