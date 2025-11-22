Triple detención en Liberia tras ataque a tiros: cae un menor de 16 años

Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron este viernes a tres sospechosos de un intento de doble homicidio ocurrido en barrio Corazón de Jesús, Liberia, Guanacaste.

Los aprehendidos son dos hombres de apellidos Reyes y Matarrita, además de un adolescente de 16 años.

La alerta ingresó luego de que se reportara un accionamiento de arma de fuego y dos personas heridas. Cuando los oficiales llegaron al sitio, encontraron a las víctimas: una con un impacto en el tobillo y otra con una lesión en el pie.

Un testigo señaló además que los sospechosos huyeron hacia una vivienda cercana, donde abandonaron varias motocicletas en la entrada.

Los oficiales ingresaron al inmueble, localizaron a los tres individuos y procedieron a su detención. Durante un rastreo dentro de la propiedad, hallaron en una pila trasera dos armas de fuego tipo pistola con sus cargadores, así como piezas de un arma tipo revólver y municiones.

El sitio fue acordonado a la espera de las autoridades judiciales, quienes asumirán las diligencias correspondientes.