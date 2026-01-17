Tribunal sentencia a mujer por homicidio ocurrido tras conflicto entre familias por bullying

Una mujer fue asesinada durante una riña, a pocos metros de la escuela de sus hijos, en Guácimo.

Una riña entre dos mujeres, ocurrida en octubre pasado a escasos metros de una escuela en la Guaira de Guácimo, en Limón, dejó a una de ellas fallecida, producto de una de arma blanca en el tórax.

La tarde de este viernes, tres meses después del crimen, en la sala uno de los Tribunales de Pococí, una mujer de apellidos Chavarría Zúñiga, de 33 años, fue condenada a prisión por el homicidio de María Danila Cruz Saborío, de 53 años y madre de cinco hijos, uno de ellos en edad escolar.

Por este caso, el Ministerio Público había solicitado una pena de 35 años de prisión, pero el Tribunal impuso una condena de 12 años. El fiscal adjunto de Pococí, José Francisco Mena, confirmó que el Ministerio Público apelará el fallo.

Una mujer de apellido Chavarría es la principal sospechosa de asesinar a María Danila Cruz Saborío, de 53 años, durante una riña en Guácimo. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)

Los hechos ocurrieron a eso de las 11:39 a. m. del 9 de octubre. En ese entonces, una fuente policial confirmó a La Nación que, días atrás, Cruz y Chavarría habrían tenido una discusión por una situación de bullying entre sus hijos. En apariencia, la ahora fallecida había dejado a su hijo en la escuela, poco antes de ser asesinada.

El mismo día del ataque, oficiales de Fuerza Pública detuvieron a Chavarría Zúñiga en el corredor de su propia casa, a tan solo metros de la escuela, aun con rastros de sangre en sus manos y sus piernas. La mujer fue de inmediato puesta a las órdenes de las autoridades judiciales.

La oficina local del Patronato Nacional de la Infancia acudió al lugar “con el fin de garantizar la integridad de 6 niñas y niños de ambas familias (5 y 1)" y se les brindó contención y primeros auxilios psicológicos a todos.

María Danila Cruz Saborío, de 53 años, fue asesinada a escasos metros de una escuela, en Guácimo. (Reiner Montero/Cortesía)

En el sitio, los funcionarios del PANI valoraron recursos familiares y coordinaron con Fuerza Pública, con el Organismo de Investigación Judicial y el Poder Judicial.

Además, esa mañana, la Dirección Regional de Educación de Guápiles del Ministerio de Educación Pública ordenó el cierre del centro educativo por lo que restaba del día y envió personal para brindar contención a los estudiantes.