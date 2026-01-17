Sucesos

Tribunal sentencia a mujer por homicidio ocurrido tras conflicto entre familias por bullying

Los hechos ocurrieron en octubre del 2025, a escasos metros de una escuela en la Guaira de Guácimo

Por Natalia Vargas y Reiner Montero, corresponsal
Una mujer fue asesinada durante una riña, a pocos metros de la escuela de sus hijos, en Guácimo.
Una mujer fue asesinada durante una riña, a pocos metros de la escuela de sus hijos, en Guácimo. (Reiner Montero/Cortesía)







