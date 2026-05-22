Sucesos

Tribunal ordena nuevo juicio contra activista chavista que amenazó con ‘sacarle el sirope’ a Ariel Robles

Hechos que se juzgan ocurrieron durante una protesta frente a la Asamblea en 2023. Ese día la mujer, también conocida como La Colocha, usó la frase: ‘Sacarle el sirope’.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Juicio contra Yendry Quirós Conejo por amenazas contra el diputado Ariel Robles del Frente Amplio / Foto John Durán
La activista chavista Yendry Quirós Conejo, deberá enfrentar un nuevo juicio por amenazas contra el exdiputado del Frente Amplio, Ariel Robles. En la imagen aparece su anterior abogado defensor, Daniel Siezar, hoy diputado de Pueblo Soberano. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Amenaza Ariel Robles activista chavistaSacarle el sirope Ariel Robles
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.