Tribunal ordena nuevo juicio contra activista chavista que amenazó con ‘sacarle el sirope’ a Ariel Robles

La activista chavista Yendry Quirós Conejo, deberá enfrentar un nuevo juicio por amenazas contra el exdiputado del Frente Amplio, Ariel Robles. En la imagen aparece su anterior abogado defensor, Daniel Siezar, hoy diputado de Pueblo Soberano.

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal anuló la sentencia que absolvió a la activista chavista Yendry Quirós Conejo, por amenazar al exdiputado Ariel Robles Barrantes durante una protesta frente a la Asamblea Legislativa el 22 de junio de 2023.

Según los hechos investigados, la imputada, mediante un megáfono, le gritó al entonces legislador que “se haga un churchill con el sirope que le van a sacar de la nariz, para que aprenda a ser hombre”, en referencia a una supuesta amenaza de agresión y lo llamó “chuchinga”.

El 4 marzo de 2025, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José absolvió a la imputada, quien es conocida como la Colocha. Los jueces consideraron que sus palabras fueron una simple “expresión de deseo” y que ella no se atribuyó “la materialización directa del mal anunciado”.

El Ministerio Público apeló y el tribunal de alzada acogió el recurso. Los jueces determinaron que el fallo inicial cometió un “yerro jurídico medular”. Aclararon que la ley no exige que el agresor “exteriorice expresamente que ejecutará personalmente el daño”. Lo legalmente relevante, sostienen, es “la exteriorización seria, verosímil e intimidante de un mal futuro”.

Activista habla de sacarle el sirope al diputado Ariel Robles

El tribunal rechazó la tesis de que la frase fue inofensiva y explicaron que la expresión sobre sacarle el sirope “fue comprendida por todos los intervinientes como referencia a hacer sangrar al diputado”, y bajo ninguna circunstancia “constituye un mero exabrupto ambiguo, ni una expresión inocua”, señala el fallo.

En el documento judicial se explica que al proferirse públicamente contra un legislador en funciones, la acción adquiere “una connotación objetivamente violenta e intimidatoria” que “excede el mero intercambio áspero de opiniones políticas”.

El fallo advierte, además, sobre la normalización de la violencia institucionalizada y rechaza que pueda minimizarse “bajo la sola consideración de tratarse de frases coloquiales”.

El tribunal ordenó celebrar un nuevo debate ante un tribunal distinto y aclaró que la anulación no constituye “una declaración anticipada sobre la responsabilidad penal de la imputada”.