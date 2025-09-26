Tribunal dicta sentencia por caso de hombre asesinado mientras defendía a su hijo de asalto en Desamparados

Gerardo Adolfo Paniagua Paniagua, de 47 años, falleció luego de proteger a su hijo durante un asalto. En la acera se observa un circulo donde fue localizado un casquillo. A 50 metros queda la capilla.

Un hombre de apellidos Madrigal Phillips fue sentenciado a 33 años de cárcel por el homicidio de Gerardo Paniagua Paniagua, de 47 años, quien falleció de un disparo luego de que intentó proteger a uno de sus hijos, en noviembre de 2018, en barrio María Auxiliadora de Gravilias de Desamparados, San José.

La sentencia fue emitida por el Tribunal Penal de la localidad el pasado 24 de setiembre. Al hombre también se le encontró culpable del delito de intento de robo.

Los hechos por los que Madrigal fue condenado ocurrieron el sábado 10 de noviembre de ese año, cuando Paniagua salió de misa junto a su esposa y dos hijos.

La familia se dirigió al Megasúper, que está a unos 300 metros de la capilla y, cuando regresaban a su casa de hacer compras, fueron abordados por dos personas en motocicleta, una de ellas era Madrigal, quien empuñaba un arma de fuego.

Los hombres amenazaron a las víctimas para que entregaran los celulares y, en un momento determinado, Madrigal apuntó a uno de los hijos de Paniagua. Fue entonces cuando el ahora fallecido reaccionó para defenderlo y recibió dos impactos de bala en el pecho.

Según reportó La Nación el día de los hechos, cuando Paniagua percibió que su hijo estaba en riesgo, alcanzó a tirar una de las bolsas en que traía un galón de leche. Sin embargo, los asaltantes le dispararon en dos ocasiones y se dieron a la fuga sin robar nada.

Paniagua fue trasladado a la Clínica Marcial Fallas, ubicada a unos 500 metros del sitio de la agresión, y luego al Hospital San Juan de Dios, donde falleció poco tiempo después de su ingreso, confirmó entonces el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Un vecino mostró este domingo la bolsa y el galón de leche, vacío pues se reventó en el golpe, que fueron lanzados por el fallecido para evitar que asaltaran a su hijo. (JOHN DURAN)

Una vecina del barrio María Auxiliadora entrevistada por este medio un día después de los hechos, quien pidió que su nombre no se mencionara, manifestó que ella se encontraba en la casa cuando escuchó los gritos de una mujer.

“Lo que vi fue al muchacho que iba atrás en la moto que era flaco, alto y con camisa clara dispararle en dos ocasiones al señor. Se oían los gritos: ‘Le dispararon a mi papá’. Yo salí, pero los de la moto se fueron rápido. No se robaron nada”, dijo.

Otro vecino dijo que no pudo observar el momento del hecho, pero que, cuando salió, el hombre herido se encontraba muy mal.

“Ellos lo llamaban. Estaba sentado pero arrecostado a la verja de una casa, pero se fue bajando y quedó acostado en la acera. Ahí quedó un casquillo, el galón roto de la leche y una bolsa plástica. Yo escuché dos balazos”, agregó.

Madrigal permanecerá en prisión preventiva hasta el 12 de abril del 2026, mientras la sentencia queda en firme.