Tribunal dicta penas de cárcel contra policías por abuso de autoridad en Guararí

Tribunales condenan a tres oficiales de la GAO por abuso de autoridad. (Imagen con fines ilustrativos).

El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública dictó una sentencia de prisión contra tres oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública por el delito de abuso de autoridad.

Los oficiales condenados son de apellidos Marín Villegas, Ramírez Chanto y Trejos Picado. El tribunal impuso a los dos primeros la pena máxima de dos años de prisión e inhabilitación para cargos públicos por el mismo periodo.

En el caso de Trejos Picado, la sanción fue de un año de cárcel e impedimento para ejercer funciones públicas. La Fiscalía acreditó que este oficial cometió el delito por omisión en sus deberes durante la agresión.

Los hechos ocurrieron el 27 de febrero del 2019 en Guararí, en Heredia. Los oficiales transitaban por la zona durante la tarde cuando observaron a un grupo de personas en un lote utilizado para el consumo de drogas.

Según la representación fiscal, los uniformados abordaron a una víctima sin una justificación clara. En ese momento abusaron de su cargo para agredir al ciudadano, a quien tomaron por el cuello y golpearon en reiteradas ocasiones.

La investigación demostró que existió una distribución de funciones entre los oficiales para ejecutar el ataque.

Una cuarta persona de apellidos Suárez Narváez figura en la acusación original. Sin embargo, el Ministerio Público la procesa en una causa independiente debido a que sufrió problemas de salud durante el proceso.

La causa se tramitó bajo el número de expediente 19-000624-0369-PE y fue impulsada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.