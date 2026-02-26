La conoció por redes y le pagó el viaje a Costa Rica para vivir juntos, pero seis meses después la violó. Tribunal de Alajuela impone condena

Un hombre fue condenado a 14 años de carcel por delitos contra su novia. (Imagen con fines ilustrativos).

El Tribunal Penal de Alajuela sentenció el 20 de febrero, a 14 años de prisión a un hombre de apellidos Urtecho Sandoval por los delitos de violación, amenazas, maltrato y ofensas a la dignidad, en perjuicio de su novia, a quien conoció en redes sociales.

Según la acusación de la Fiscalía, el sujeto contactó por esa vía a la mujer, de nacionalidad nicaragüense, y le envió dinero para que viajara a Costa Rica.

En junio de 2024, tras su llegada al país, ambos iniciaron una relación de convivencia en La Garita de Alajuela. A partir de diciembre de ese año, según el Ministerio Público, iniciaron las agresiones, tanto físicas como verbales.

En abril del 2025, cometió la agresión sexual en perjuicio de la mujer. El hombre descontará prisión preventiva mientras adquiere firmeza su sentencia.