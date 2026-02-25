Poder Judicial logró imponer una condena de 25 años por homicidio en solo tres meses; ¿cómo lo hizo?

(FAcebook/Álvaro Monge era un querido vendedor de flores al que de cariño le decían "Cupido". Foto Facebook.)

El asesino de Álvaro Monge Hernández, reconocido vendedor de flores de Desamparados, fue sentenciado en un plazo de solo tres meses. El crimen ocurrió el 19 de noviembre de 2025 y la condena se conoció la tarde de este martes 24 de febrero.

Al acusado, un hombre de apellidos Zamora Laguna, se le impuso una condena de 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado.

¿Cómo fue tan célere el juzgamiento?

El caso fue juzgado bajo un procedimiento especial de flagrancia. Es decir, un mecanismo que permite una tramitación expedita de un proceso penal. Esto se aplica en casos en que el imputado fue sorprendido en el acto, o inmediatamente después, de la comisión del delito.

Según el Poder Judicial, esta es la primera vez que se condena por ese procedimiento un delito de homicidio calificado consumado.

De acuerdo con el Poder Judicial, en este caso fue clave la emisión de una autopsia célere, lo que permitió cumplir con los requisitos necesarios para utilizar este procedimiento.

La comunidad de Los Guido recuerda a Cupido por su amabilidad, carisma y años de vender flores en el cantón. (Cortesía/Cortesía)

Según el relato de su familia, Monge había salido temprano de su casa para realizar un trabajo de movimiento de tierra en una propiedad cercana. Tras recibir el pago por su jornada y antes de regresar a su vivienda, hizo una parada en una pulpería del barrio.

En el establecimiento, un hombre se le acercó para pedirle un cigarrillo; Monge accedió. Posteriormente, el mismo sujeto le solicitó ¢200, los cuales también le entregó. Sin embargo, cuando el individuo insistió por más dinero, la víctima explicó que no podía dárselo, pues el dinero restante estaba destinado a comprar alimentos para su madre.

Esa negativa desencadenó una discusión. El agresor salió molesto del sitio mientras Álvaro se disponía a levantar su carretillo para retomar el camino a casa. En ese momento, el sujeto regresó y lo atacó de forma repentina por la espalda.

Según la acusación, se comprobó que Zamora utilizó la tapa de una alcantarilla de concreto para golpear el rostro de la víctima.

Después de agredir a Monge, el sujeto sustrajo el dinero ¢8.000.

Menores del barrio, testigos del crimen, persiguieron al agresor durante su huida. Un joven logró retenerlo hasta que oficiales de la Fuerza Pública llegaron al sitio y efectuaron la detención en las cercanías.