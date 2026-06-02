Sucesos

Tribunal dicta larga condena de prisión contra hombre que asesinó a su expareja por terminarlo

Además, según el fallo, violó medidas de protección en perjuicio de la víctima

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Por Sebastián Sánchez
En la imagen una mujer levantando su mano
Hombre asesinó a su exnovia. (Imagen con fines ilustrativos). (Shutterstock/Shutterstock)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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