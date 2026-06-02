Tribunal dicta larga condena de prisión contra hombre que asesinó a su expareja por terminarlo

El Tribunal Penal de Liberia dictó la tarde de este 1.° de junio una condena de 35 años de prisión contra un hombre de apellido Herrera. La autoridad judicial lo halló culpable de los delitos de femicidio e incumplimiento de medida de protección en perjuicio de una mujer de apellido Chacón.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el imputado y la joven convivían en una vivienda ubicada en La Cruz de Guanacaste. En setiembre de 2024, la ofendida decidió expresarle a Herrera su deseo de finalizar la relación sentimental.

El hombre no aceptó la ruptura, la amenazó y la agredió de forma física y verbal, razón por la cual Chacón solicitó medidas de protección por violencia doméstica.

Pese a la existencia de dichas directrices judiciales, el encartado se aproximó a la ofendida en noviembre de 2024 con la intención de terminar con su vida. El agresor se abalanzó contra la víctima y la apuñaló en múltiples ocasiones con un cuchillo.

Las heridas provocadas en el tórax, abdomen, cuello, cabeza y extremidades superiores le causaron la muerte a la mujer en el sitio.