Hombre entró al cuarto de su expareja, pese a medidas de protección, y trató de asfixiarla: irá a juicio

El Tribunal Penal de Grecia realizará un debate el próximo 22 de abril contra un hombre de apellido Ríos, a quien se le acusó de los delitos de tentativa de femicidio e incumplimiento de medida de protección.

Los hechos ocurrieron en perjuicio de una mujer de apellido Sequeira, con quien Ríos mantuvo una relación de pareja por cerca de un año.

La relación terminó por problemas de violencia doméstica. Debido a esto, el Juzgado de Violencia Doméstica de Grecia ordenó medidas de protección a favor de la mujer. Las autoridades notificaron personalmente al imputado sobre estas restricciones el 16 de agosto del 2025.

A pesar de tener vigentes las prohibiciones legales, Ríos se presentó en la vivienda de la víctima el 16 de setiembre del 2025. Según el informe, el hombre ingresó a la habitación de la mujer en Naranjo durante la madrugada. Una vez adentro, la golpeó en el rostro con sus puños hasta provocarle sangrado.

El imputado también sujetó fuertemente el cuello de la ofendida para impedir que respirara. Oficiales de la Fuerza Pública llegaron al sitio tras recibir una alerta sobre lo que sucedía en el inmueble. Al entrar, los policías intervinieron de inmediato y evitaron que el hombre acabara con la vida de Sequeira.

En ese mismo momento, las autoridades detuvieron al sospechoso para ponerlo a las órdenes de la justicia. El juicio contará con dos audiencias programadas para definir la situación jurídica del encartado.