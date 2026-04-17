Sucesos

Hombre entró al cuarto de su expareja, pese a medidas de protección, y trató de asfixiarla: irá a juicio

Debate se realizará en Grecia

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Por Sebastián Sánchez
Violencia contra la mujer, femicidio, agresión, agresores
Hombre irá a juicio por intentar asesinar a su expareja. (Shutterstock/Foto)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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