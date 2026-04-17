Hombre a juicio por presuntamente asfixiar a su madre para robarle

Un hombre asesinó a su madre y le robó sus pertenencias. Irá a juicio.

Un hombre de apellido González enfrentará un juicio del 21 al 23 de abril, en el Tribunal Penal de Turrialba, por los delitos de femicidio y robo simple en perjuicio de su madre, una mujer de apellido Dittel.

Los hechos ocurrieron la mañana del 20 de febrero del 2025 en la vivienda de la víctima, ubicada en el cantón de Turrialba, Cartago. Según la acusación, el imputado llamó a la puerta y la mujer le permitió ingresar a la casa.

La Fiscalía sostiene que el sujeto aprovechó su parentesco para que la ofendida le permitiera permanecer en el inmueble. Aparentemente, el hombre golpeó a la mujer en el rostro con sus puños con la intención de matarla.

Posteriormente, el encartado la sujetó con fuerza del cuello hasta asfixiarla, lo cual provocó el fallecimiento de Dittel. El debate contará con la declaración de 13 personas que comparecerán ante los jueces en calidad de testigos.

Presuntamente, tras acabar con la vida de su madre, González registró el bolso de la víctima para apoderarse de sus bienes. El informe señala que sustrajo dinero en efectivo y un teléfono celular antes de huir del sitio.