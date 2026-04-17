Sucesos

Hombre a juicio por presuntamente asfixiar a su madre para robarle

13 testigos participarán del juicio programado a iniciar el próximo 21 de abril

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Por Sebastián Sánchez
Un hombre de apellidos Ramírez Rivera pasará un año en prisión preventiva, sospechoso de intentar asesinar a su esposa en Cot de Cartago.
Un hombre asesinó a su madre y le robó sus pertenencias. Irá a juicio. (Shutterstock/Shutterstock)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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