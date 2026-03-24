Tribunal de Cartago confirma extradición de otro costarricense; este no irá a Estados Unidos

Johnny Angulo Fernández, alias John Cárdenas, fue detenido 2025 en la zona sur del país.

El Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago confirmó la extradición Johnny Angulo Fernández, alias John Cadenas, a Italia.

Este lunes, ese Tribunal rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del sospechoso. Angulo es requerido por las autoridades italianas para que responda por el posible delito de tráfico internacional de drogas.

Previamente, mediante la sentencia 002-2026, el Tribunal Penal sede Corredores concedió la extradición.

Angulo, de 54 años y vecino de Laurel de Corredores, en la zona sur, fue detenido el 22 de julio del 2025 por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Fue descrito como un “sujeto muy icónico en el tema criminal y de narcotráfico del país”, ya que, pese a investigaciones anteriores, “hasta ahora se están obteniendo resultados positivos”, detalló en el 2025 el entonces subdirector del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto.

Propiedad con presunto uso delictivo

El extraditable posee una propiedad en Punta Burica, cerca de la frontera con Panamá, desde donde se sospecha que, a lo largo de los años, coordinó cargamentos de droga que ingresan a esa zona.

Luego, estos cargamentos habrían sido trasladados por tierra hasta la zona atlántica y enviados en contenedores hacia Europa, según Soto.

Recientemente, Costa Rica extraditó a los primeros nacionales a Estados Unidos: el exmagistrado Celso Gamboa y el exconvicto Edwin López, alias Pecho de Rata.

En el 2025, la Asamblea Legislativa modificó la Constitución Política para autorizar la extradición de nacionales, únicamente para delitos de tráfico de drogas y terrorismo.