Sucesos

Tribunal de Cartago confirma extradición de otro costarricense; este no irá a Estados Unidos

Este lunes 23 de marzo, los jueces rechazaron la apelación de la defensa del sospechoso

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Por Sebastián Sánchez
Johnny Angulo Fernández, alias John Cárdenas, fue detenido este martes en la zona sur del país. Según el OIJ es el cuarto nacional extraditable por tráfico internacional de drogas.
Johnny Angulo Fernández, alias John Cárdenas, fue detenido 2025 en la zona sur del país. (Foto: OIJ/Foto: OIJ)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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