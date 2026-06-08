Sucesos

Tribunal confirma condena de 16 años por el asesinato de Alejo Leiva; otro sospechoso espera juicio sin medidas cautelares

Alejo Leiva, estudiante de ingeniería, fue asesinado a manos de una turba en Playas del Coco, Guanacaste, en marzo del 2016

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Por Natalia Vargas
Alejo Leiva Lachner tenía 21 años cuando fue víctima de una turba de antisociales que lo golpearon y apuñalaron hasta matarlo. Foto: Tomada del FB
Alejo Leiva, vecino de Escazú, estudiaba ingeniería.







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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