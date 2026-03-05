Tribunal condena a sujeto que golpeó a policías en Heredia

La agresión y captura del sujeto ocurrieron en San Vicente, Santo Domingo, Heredia. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de apellidos Gutiérrez Sánchez fue condenado a nueve años de prisión luego de agredir a oficiales de la Policía Municipal de Santo Domingo de Heredia y ser sorprendido con diversas dosis de drogas.

Así lo confirmó la Fiscalía de Flagrancia de Heredia, la cual indicó que el imputado fue hallado culpable de los delitos de posesión de drogas y resistencia agravada.

De acuerdo con la investigación, el suceso ocurrió el 22 de noviembre de 2025, cuando la Policía Municipal de Santo Domingo recibió una alerta sobre un sujeto que, presuntamente, comercializaba sustancias ilícitas en vía pública.

“El hombre observó a los oficiales e intentó huir; sin embargo, fue abordado de inmediato. La evidencia acreditó que Gutiérrez retó a los policías a pelear, los empujó y los golpeó”, detalló el Ministerio Público.

Tras el altercado, el sujeto fue capturado, pero abrió la puerta de la patrulla e intentó escaparse. Los oficiales lograron neutralizarlo y completar el traslado.

Una vez en el lugar, las autoridades determinaron que el imputado portaba un arma blanca, 22 dosis de marihuana y más de 24 gramos de cocaína.

Gutiérrez permanecerá en prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme.