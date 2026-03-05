Sucesos

Tribunal condena a sujeto que golpeó a policías en Heredia

Un hombre de apellidos Gutiérrez Sánchez fue sentenciado por posesión de drogas y resistencia agravada.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Hombre celdas
La agresión y captura del sujeto ocurrieron en San Vicente, Santo Domingo, Heredia. Imagen con fines ilustrativos. (iStock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HerediaTribunalCondena
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.