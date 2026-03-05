Sujetos atacaron con machete a un hombre y huyeron al ser alumbrados con un foco; Tribunal dicta condena

El caso fue investigado por la Fiscalía de Nicoya y resuelto en el Tribunal Penal de la zona. Imagen con fines ilustrativos.

Dos hombres de apellidos Badilla Alvarado y Alvarado Sequeira fueron condenados a 12 años de prisión cada uno tras ser hallados culpables de atacar a un hombre con un machete y un cuchillo dentro de su propia vivienda.

Según confirmó la Fiscalía de Nicoya, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 24 de agosto de 2025, en la localidad de Jicaral, Puntarenas. La investigación judicial determinó que los imputados irrumpieron en la casa de la víctima y la agredieron con armas blancas, provocándole heridas graves.

El ataque se interrumpió cuando un testigo llegó al sitio y alumbró la escena con un foco, lo que obligó a los agresores a huir de la propiedad. Gracias a esto, el afectado pudo ser trasladado de emergencia a un centro médico.

El Tribunal Penal de Nicoya dictó la sentencia el pasado 20 de febrero. Mientras queda en firme, los dos imputados permanecerán en prisión preventiva.