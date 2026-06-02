Tres policías detenidos por presunto robo de ¢2 millones, armas, droga y joyas durante allanamiento ilegal en Guanacaste

Los policías son investigados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, robo agravado y allanamiento ilegal.

Tres policías de la Fuerza Pública fueron detenidos como sospechosos de robar ¢2 millones, armas, droga y joyas durante un allanamiento ilegal en la provincia de Guanacaste.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los imputados son tres hombres de apellidos Villagra (34 años), Gómez (30) y Torres (30), y se les investiga por los presuntos delitos de abuso de autoridad, robo agravado y allanamiento ilegal.

De acuerdo con la investigación judicial, los hechos se originaron la noche del 9 de febrero del 2026 en Linderos de Santa Cruz, Guanacaste. En ese lugar se desató una balacera en la plaza de deportes local que dejó a varias personas heridas, entre ellas a un hombre de nacionalidad colombiana, de 25 años.

Tras el tiroteo, los oficiales se trasladaron a la vivienda del extranjero y, presuntamente, irrumpieron en la propiedad sin ninguna orden judicial.

Durante el allanamiento ilegal, los policías habrían sustraído dos armas de fuego (una pistola y una escopeta), joyería, marihuana y aproximadamente ¢2 millones en efectivo.

Como parte de las pesquisas, los agentes del OIJ ejecutaron ocho allanamientos simultáneos a partir de las 4:00 a. m. de este martes 2 de junio.

Los operativos se desarrollaron en viviendas en Nicoya y Santa Cruz, así como en las delegaciones de la Policía Administrativa en Santa Cruz, Tilarán y Cañas, y en la delegación de la Policía Turística en Tamarindo.

Además de las capturas, las autoridades judiciales decomisaron celulares, documentos de relevancia, dispositivos electrónicos y otras evidencias para el desarrollo del caso.

Los tres detenidos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.