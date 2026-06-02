Sucesos

Tres policías detenidos por presunto robo de ¢2 millones, armas, droga y joyas durante allanamiento ilegal en Guanacaste

El OIJ detuvo a tres policías de la Fuerza Pública sospechosos de realizar un allanamiento ilegal en Santa Cruz después de una balacera

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Por Yucsiany Salazar
Los policías son investigados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, robo agravado y allanamiento ilegal.
Los policías son investigados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, robo agravado y allanamiento ilegal. (OIJ/OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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