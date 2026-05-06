Dos policías detenidos por cobrarle ¢10.000 a conductor para dejarlo pasar

Dos oficiales de la Policía Administrativa fueron capturados como sospechosos de cobrarle ¢10.000 a un conductor para permitirle continuar su recorrido en La Cruz, Guanacaste.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los detenidos son dos hombres de apellidos Rocha, de 51 años, y Aguilar, de 49 años.

En apariencia, los hechos ocurrieron a inicios de mayo en el cruce de Cuajiniquil, sobre la ruta Interamericana Norte, cuando los oficiales abordaron a un conductor y lo retuvieron por varios minutos, indicándole que el vehículo que conducía tenía un supuesto reporte por sospecha de robo.

Luego, le habrían solicitado dinero a cambio de dejarlo circular, ante lo cual el conductor entregó ¢5.000 a cada policía. Tras recibir la denuncia, los agentes judiciales, bajo la dirección de la Fiscalía, procedieron con la captura de Rocha y Aguilar.

A ambos se les investiga por el presunto delito de cohecho propio, estipulado en el artículo 348 del Código Penal. Este delito ocurre cuando un funcionario público recibe una dádiva o ventaja indebida para realizar un acto contrario a sus deberes, o para omitir o retardar una acción propia de su cargo.