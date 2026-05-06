Sucesos

Dos policías detenidos por cobrarle ¢10.000 a conductor para dejarlo pasar

El OIJ capturó a dos policías de apellidos Rocha y Aguilar en La Cruz, Guanacaste.

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Por Yucsiany Salazar
Los policías fueron capturados en La Cruz, Guanacaste.
Los policías fueron capturados en La Cruz, Guanacaste. (OIJ/OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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